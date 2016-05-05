Для львовян на День города устроят фестиваль еды

7 мая в парке Богдана Хмельницкого для жителей Львова и гостей города проведут праздничный фестиваль еды при поддержке торговой марки «Львівське Robert Doms». Все желающие смогут посетить кулинарную феерию бесплатно, а кроме вкусных блюд и интересных напитков гостей ждут зоны отдыха, фото- площадки, концерты уличных музыкантов, развлечения от аниматоров и мастер-классы по приготовлению пищи.

Роберт Домс, который был известным львовским промышленником и путешественником, часто путешествовал по Европе и пробовал разные блюда и напитки, а лучшие из рецептов привозил домой - в Город Льва. На фестивале еды будут представлены наиболее интересные и вкусные истории от Роберта Домса, в частности, из Праги, Вены, Мюнхена и Брюсселя. Гости мероприятия смогут узнать, какой из сортов пива является родным для каждого из регионов, и с какими блюдами лучше сочетать хмельной напиток.

Прага

Светлое богемское пиво здесь начали варить в еще в начале 19 века. Оно имеет насыщенный золотистый цвет, густую пену, ярко выраженный аромат хмеля и мягкий солодовый вкус с фруктовыми нотками. Этот вид пива прекрасно сочетается практически с любыми блюдами - от картофеля по-домашнему к сладостям. Впрочем, вкуснее с ним мягкие сыры и морепродукты. Они больше раскрывают карамельный вкус светлого пива.

Вена

В этом регионе традиционным считают полутемное пиво с насыщенным янтарным цветом и выраженным вкусом солода и привкусом поджаренного ржаного хлеба. Смягчить богатый солодовый вкус этого сорта смогут насыщенные пряные и острые блюда. К примеру, оно подойдет с аппетитными крылышками BBQ или сочным бургером с соусом чили.

Мюнхен

Для него характерно темное пиво с крепким вкусом и ароматом солода и кофе. Раскрыть особенность этого сорта пива поможет сочетание с мясными блюдами - жареным сви-данью, говядиной на гриле или тушеной уткой.

Брюссель

Столица Бельгии - это столица светлого нефильтрованного пива. Его особенность - какое мягкая пшеничная слащавость, пряные нотки кориандра, цитрусовых и бананов. Этот нежный хмельной напиток будет прекрасно дополнять салаты, морепродукты и даже десерты.

Станьте гостями львовского фестиваля еды, попробуйте блюда из разных уголков мира и поделитесь своими собственными историями!