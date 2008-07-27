Ющенко ходит по колено в воде по Ивано-Франковщине (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил районы, пострадавшие от наводнения, зоной стихийного бедствия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных регионах.

Он уточнил, что в ближайшие часы намерен подписать соответствующий указ.

Сегодня же Президент Украины завершил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область и отбыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент примет участие в церемонии освящения Представительства Вселенского Патриархата в Украине, в церемонии проводов Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ Первого на родину, а также в 21.45 на Майдане Независимости примет участие в церемонии проводов Олимпийской сборной Украины в Китай.

На фото Виктор Ющенко в поселке Побережье Галицкого района

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН