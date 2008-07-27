В Керченском проливе получил пробоину российский теплоход

В Керченском проливе российский теплоход с зерном, зацепив судно «Вольногорск», затонувшее в прошлом году, получил пробоину в борту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня в 3.30 дежурной смене МЧС поступила информация о том что, в 1.00 теплоход «Бореалис» (флаг РФ, экипаж – 14 человек), который шел из Ростова-на-Дону под проводкой диспетчера порта Кавказ прошел по судну «Вольногорск» (затонуло 11 ноября 2007 г.) и получил пробоину во втором носовом балластном танке левого борта.

Пострадавших нет. Угрозы судоходству и загрязнения окружающей среды нет. Капитан судна от помощи отказался.

По состоянию на сегодняшнее утро теплоход «Бореалис» находится в дрейфе. Водотечь приостановлена. К его борту подошли морской буксир «Залив» (флаг РФ) и российское научно-исследовательское судно «Импульс».