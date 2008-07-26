Во время празднеств на Софийской площади женщине стало плохо (фото)

14:24, 26 июля 2008
Разное
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Под сценой столпились тысячи людей

На Софийской площади молодая женщина потеряла сознание во время праздничных мероприятий по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси. Врачи, дежурившие на площади, оперативно оказали медицинскую помощь.

Большая толпа верующих собралась послушать молитву Вселенского Патриарха Варфоломия I за единение всех православных христиан и обращение Президента Виктора Ющенко по случаю праздника. В целом возле огромной сцены, установленной на Софийской площади столпилось несколько тысяч людей...

Фото Александра Заровного / УНИАН

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