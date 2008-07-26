20-летняя сибирячка названа самой красивой в России (фото)

В Петрозаводске (Карелия) завершился конкурс красоты "Краса России-2008". Гран-при конкурса получила третьекурсница Сибирского госуниверситета путей сообщения, представлявшая Кемеровскую область, откуда она родом, - 20-летняя Софья Ларина.

До этого два года подряд конкурс выигрывали москвички – Александра Мазур в 2006-м и Наталья Андреева в 2007-м. К тому же в этом году финал конкурса, девиз которого – "К процветанию великой России – через гармонию и красоту россиянок!", впервые за 14-летнюю историю состоялся не в Москве.

В тройку призеров также попали: Екатерина Копылова (Тверь) – первая вице-мисс - и Жанна Власьевская, тоже кемеровчанка, как и победительница, но выступавшая как представительница Кузбасса - вторая вице-мисс конкурса «Краса России».

Лариной вручена корона и Гран-при - автомобиль «Мерседес».

Всего в конкурсе участвовали 62 девушки из почти всех регионов РФ (все фото здесь).