Daimler собирается купить КамАЗ

Концерн Daimler AG собирается приобрести крупный пакет акций российского производителя грузовых автомобилей - ОАО "КамАЗ". Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, сначала немецкий автогигант купит 42 процента акций предприятия, а затем доведет свой пакет до блокирующего.

Как ожидается, к середине октября Daimler проведет юридическую оценку сделки, а сама сделка будет заключена в конце октября. Предполагаемая сумма сделки пока не называется, однако, исходя из нынешней капитализации "КамАЗа" (почти 4 миллиарда долларов США), 42 процента акций обойдутся немецкому концерну в 1,6-1,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о том, что руководство "КамАЗа" приступило к поискам иностранного партнера, который смог бы купить 20-25 процентов акций предприятия. Среди потенциальных партнеров называли компании Volvo, Iveco, MAN.

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