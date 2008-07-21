В полночь в Киеве столкнулись два Daewoo: тяжело ранены 5 человек

Сегодня в полночь в Киеве на улице Газопроводной (Подольский район) произошло столкновение двух автомобилей «Дэу-Ланос».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления ГАИ Киева, предварительно установлено, что одна из машин выехала на встречную полосу, что и стало основной причиной ДТП. В результате аварии тяжелые травмы получили 5 человек, в том числе оба водителя. Все пострадавшие – молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет.

Всего за выходные в столице зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.