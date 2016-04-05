Протестная акция пострадавших от аферы "Элита Центр"

10:00, 05 апреля 2016
Разное
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Завтра, 5 апреля 2016 г., в 10.00 возле офиса КП «Житлоинвестбуд-УКБ» по адресу  ул. Владимирская, 42 (метро «Золотые Ворота») начнется протестная акция пострадавших от аферы «Элита Центр» с требованием начать строительство жилого дома на пересечении ул. Здолбуновская/Тепловозна.

100 семей пострадавших ожидают начала строительства жилья, которое столичная власть обещала выделить пострадавшим. Требуем начать строительство!

Галина Латынина,

Уполномоченный представитель пострадавших инвесторов ГИСК "Элита Центр"

elitatsentr@gmail.com

+38 099 227 78 77

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