Протестная акция пострадавших от аферы "Элита Центр"

Завтра, 5 апреля 2016 г., в 10.00 возле офиса КП «Житлоинвестбуд-УКБ» по адресу ул. Владимирская, 42 (метро «Золотые Ворота») начнется протестная акция пострадавших от аферы «Элита Центр» с требованием начать строительство жилого дома на пересечении ул. Здолбуновская/Тепловозна. 100 семей пострадавших ожидают начала строительства жилья, которое столичная власть обещала выделить пострадавшим. Требуем начать строительство! Галина Латынина, Уполномоченный представитель пострадавших инвесторов ГИСК "Элита Центр" elitatsentr@gmail.com +38 099 227 78 77

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