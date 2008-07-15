Решением суда жителю Сиднея запрещен доступ к пиву

Австралийский суд приговорил любителя пива, жителя Сиднея, в седьмой раз уличенного полицией в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, к воздержанию от употребления и покупки этого напитка на срок 12 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Строитель из Сиднея Майкл Лири (Michael Leary) пристрастился к пагубной привычке чрезмерного употребления пива пять лет назад, после того как он расстался со своей возлюбленной.

С тех пор несчастный строитель тратил на пиво около тысячи долларов в неделю - сумма достаточная для покупки более чем 2500 банок пива, отмечает агентство.

Суд не приговорил Лири к тюремному заключению, сославшись на факт, что он является отцом четырех детей и практически избавился от излишнего употребления пива с момента своего последнего задержания.

Вместо этого суд лишил его права употреблять, покупать и даже держать пиво руках.