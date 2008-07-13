На сухогруз «Леманн Тимбер» доставлены продукты и питьевая вода

На сухогруз «Леманн Тимбер», который лег в дрейф в связи с поломкой турбины двигателя, в воскресенье доставлены продукты и питьевая вода, сообщил глава эстонского МИД Урмас ПАЭТ.

По словам министра, эстонские представители в воскресенья дважды выходили на связь с судном, в экипаж которого входит гражданин Эстонии и получили данные, что к сухогрузу прибыл корабль ВМС США «Monson», а военный вертолет доставил на борт судна продукты и питьевую воду.