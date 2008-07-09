Кабмин утвердил порядок ТО автомобилей для частных предприятий
Подробности сообщил Юрий Луценко
Правительство сегодня на заседании утвердило порядок проведения техосмотра автомобилей субъектами хозяйствования за пределами ГАИ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.
«Два года назад по инициативе Министерства внутренних дел Верховная Рада приняла решение о том, что государственный технический осмотр могут проводить не только ГАИ, как это было на протяжении всей советской истории, но и уполномоченные субъекты хозяйствования. Два года мы боролись за то, чтобы принять постановления, которые реализовали бы это положение закона. Сегодня правительство Украины приняло решение о порядке проведение государственного технического осмотра уполномоченными субъектами хозяйствования за пределами ГАИ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, таким решением правительство открыло путь к демонополизации этой сферы деятельности, которая раньше находилась исключительно в компетенции МВД.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, любое предприятие, оказывающее услуги по обслуживанию транспортных средств, при наличии специализированного оборудования может проводить технически осмотр после соответствующей регистрации в Госстате и проверки МВД. «Никакой лицензии на этот вид деятельности не нужно. Любое предприятие может зарегистрироваться в Госстате, затем комиссия Минтранса и МВД проверит наличие необходимого технологического оборудования, и после этого они начинают функционировать в свободном режиме, как и весь бизнес Украины, на конкурентной основе. Мы рассчитываем на то, что при этом расценки на техосмотр не будут превышать расценки, установленные государством», - добавил он.
Министр предположил, что это решение правительства будет реализовано в течение ближайших нескольких месяцев.
Ю.ЛУЦЕНКО также уточнил, что это решение принято в рамках урегулирования ситуации, связанной с деятельностью автоперевозчиков.