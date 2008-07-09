Авиация и автобусы отбирают пассажиров у железной дороги

17:15, 09 июля 2008
Разное
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Информация еженедельника «Комментарии»

Доля железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок через 2-3 года может составить менее 30%. Об этом сообщает еженедельник «Комментарии» (№25 за 4 июля), ссылаясь на данные Государственного комитета статистики Украины.

В частности, по данным издания, за последние десять лет доля железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок снизилась с 49% до 38%. При этом падение доли «Укрзализныци» происходит на фоне стабильного железнодорожного пассажирооборота. К примеру, в 1997 году этот показатель составил 54,5 млрд. пассажирокилометра, в 2007 г. - 53,1 млрд. пас. км. «Если такие тенденции сохранятся, то уже через 2-3 года «Укрзализныця» потеряет статус монополиста, поскольку ее доля на рынке пассажирских перевозок станет меньше 30%”, - отмечается в статье.

По данным еженедельника, перераспределение потоков происходит в пользу автомобильного транспорта и авиации. Если в 2006 году пассажирооборот автобусного сообщения впервые превысил железнодорожный и достиг 54 млрд. пас. км, то по итогам 2007 года он составил 56,2 млрд. пас. км.

При этом наибольшее падение железнодорожных перевозок происходит в сегменте пригородного сообщения. Так, за январь-май нынешнего года рост пассажирооборота на дальнем сообщении составил 1,9%, а в пригородном снизился на 1,3%. Падение произошло, в основном, за счет сокращения этих перевозок на столичной Юго-Западной дороге (на 3,1%), на которую приходится 35,5% всего пассажирооборота Украины. Несмотря на ежегодный рост спроса, падение объемов железнодорожных перевозок на дальнем сообщении также неизбежно, прогнозируют «Комментарии». По мнению издания, причиной грядущей стагнации станет физическая нехватка пассажирских вагонов.

 

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