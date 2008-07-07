Лукьянов не мудрствует лукаво, или Как регионалы смешат народ

Рассказываем для тех, кто не видел в минувшее воскресенье вечером на «5 канале» передачу «Майдан», но кто тоже хочет посмеяться. Экономическую клоунаду в прямом эфире устроил депутат из фракции Партии регионов Владислав Лукьянов.

Упомянутый парламентарий очень сокрушался, что никто не учит несчастный украинский народ способам накопления денег на старость и, не мудрствуя лукаво, решил провести соответствующий ликбез в прямом эфире.

Оказывается, способ получения огромной суммы денег к старости для сегодняшнего молодого работника чрезвычайно прост. По мнению Лукьянова, начинающему свой трудовой путь украинцу необходимо всего-навсего откладывать одну гривню в день, а значит, 30 гривень в месяц. Но не просто собирать эти небольшие деньги где-то под подушкой, а нести их в коммерческий банк.

Потом уважаемого регионала немного «понесло». Он сообщил, что сегодня ставки по кредитам в Украине очень высоки – около 24% годовых. Но почему-то решил, отталкиваясь, вероятно, от этого прискорбного обстоятельства, что разместить на депозиты граждане могут под 2% в месяц. Наверное, господин Лукьянов разделил названные им 24 процента на 12 месяцев и получил 2 процента, но при этом не учел, что между величинами ставок по кредитам и депозитам, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

Сразу же хочется сообщить заботливому парламентарию, что кредиты для физических лиц сегодня и вправду достигают 24% и даже больше в некоторых банках (особенно, на непродолжительные сроки), а вот по депозитам для физических лиц ставки варьируют сейчас в диапазоне примерно 12-16% годовых. Лишь редкие некрупные банки подняли в последнее время ставки по депозитам до 18% годовых.

Ну, да это – мелочь. Пусть будет, как сообщил регионал, 24% в год или 2% в месяц! Дальше Лукьянов рекомендует людям делать ежемесячные пополнения своего депозита на эти 30 гривень.

Опять депутат говорит ерунду. Никакой коммерческий банк не позволит клиентам ежемесячно дополнять их депозитный вклад на такие малюсенькие суммы. В договорах на подобные депозитные услуги обычно присутствует ограничение, что сумма пополнения не может быть меньше 100 долл. США (500 грн.) или вообще – не меньше половины первоначального вклада. Да и разместить первый внос не то что в 30, но даже и в 365 гривень, вряд ли у кого получится (чаще всего минимальная сумма для депозита сегодня эквивалентна 100 долл.).

Но и это не суть важно. Допустим, все получается, как излагает Владислав Лукьянов – человек каждый месяц пополняет свой депозитный вклад на 30 гривень и получает 2% ежемесячного «навара». И что же получится в результате?

А выйдет из всего этого, как рассказал в телеэфире депутат из Партии регионов, очень неплохая штука. Через 30 с небольшим лет такого откладывания по 1 гривне в день, с ежемесячным размещением на депозит 30 гривень, на счету у «разумного» украинца будет не около 11 тысяч гривень, как в случае, если бы деньги собирались просто дома (365 гривень в год умножить на 30 с лишним лет), а более 900 тысяч гривень. Вот такие огромные деньги на старость!..

Конечно же, слушая эту арифметическую «лабуду», люди с экономическим образованием и все прочие, кто хоть немного разбирается в экономике, несомненно, тряслись от хохота. Поражаясь, как может такие откровенные глупости говорить народный депутат, являющийся к тому же заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности (!)…

Ведь, к примеру, сейчас инфляция намного превышает размеры любых существующих депозитных ставок, даже тех вымышленных, которые назвал Лукьянов. Ему что, неизвестно об этом? И разве непонятно, что при сегодняшнем росте потребительских цен в 30 с лишним процентов в годовом измерении размещение средств на депозит - даже под нереально завышенные регионалом 24% годовых – не спасают денег от обесценивания? Не говоря уже о каком-то их накоплении?

Ведь если предположить, что нынешнее положение, когда инфляция превышает размеры депозитных ставок почти вдвое, продолжится еще 30 лет, то размещенные в этом году на депозит 365 гривень превратятся потом по покупательной способности всего в несколько гривень. Кстати, за следующие три десятка лет в Украине наверняка пройдет еще не одна деноминация отечественной валюты. В последний раз, напомним, деноминация проводилась в сентябре 1996 года, когда при пересчете карбованцев в гривню номинал делился на 100 000. А с момента введения гривны и по сегодняшний день гривня обесценилась вследствие инфляции уже больше чем в 4 раза.

Далее. Лукьянов, получается, рассчитывает, что в Украине еще более 30 лет будут такие кошмарные ставки по кредитам и депозитам (24%)? И он не надеется, что через 5-10 лет (или чуть дольше) отечественная экономика все-таки приблизится к европейским стандартам, где ставки по депозитам всего 3-5% годовых? А инфляция у них обычно лишь 2-3% в год?

В общем, совершенно очевидно, что наш «герой» очень туго всё это себе представляет. Тем не менее, он озвучивает на всю страны такие нелепости.

Кстати, данные воскресные рассуждения Владислава Лукьянова очень напомнили случай с его партийным шефом Виктором Януковичем, имевшим место в июне прошлого года. Когда бывший премьер проводил пресс-конференцию для журналистов по итогам его поездки в Брюссель.

«За последние 6-7 лет прирост ВВП в Европе – 3-4%, а в Украине – 7-7,5%. Такую динамику нам нужно сохранить», - пояснял тогда Янукович, заверяя, что украинская экономика скоро достигнет европейских показателей. И даже принялся рисовать на листочке бумаги графики роста экономики Европы и Украины, которые за счет более стремительного роста украинской функции на каком-то удалении пересекаются.

Кто видел в том момент выражение лица экс-премьера, тот понял все. По-видимому, тогдашнему главе правительства кто-то из советников накануне показал подобный график и объяснил, что к чему, а Януковичу так понравились эти банальные для любого студента экономического вуза рисунки, что он не удержался от того, чтобы не показать публике свои «глубокие» знания. Ну и, естественно, что многие из тех, кто видел этот сюжет по телевизору, не могли удержать свой смех – вспоминая попутно про «проФФессора» и Анну АхмЕтову…

Михаил Маркелов