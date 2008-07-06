У жителя Крыма изъяли 250-килограммовую авиабомбу

В одном из поселков Автономной Республики Крым задержан местный житель, по месту проживания которого изъята 250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международных отношений МВД Украины.

Кроме того, за минувшие сутки за незаконное хранение оружия задержаны 22 человека. У правонарушителей изъяты три обреза охотничьих ружей, две единицы самодельного огнестрельного оружия, две гранаты, 800 г взрывчатки и 285 патронов.