Глава Renault: на мировом авторынке что-то должно произойти

Глава французской компании Renault Карлос Гон считает, что существует предел консолидации глобального автомобильного рынка. По его мнению, в ближайшее время должно произойти событие, которое положит конец цепочке сделок по поглощению и объединению компаний сектора. "Что-то должно произойти", - цитирует Reuters слова главы Renault, прокомментировавшего ситуацию на мировом автомобильном рынке.

Французский автоконцерн Renault - один из ведущих европейских автопроизводителей. Промышленные объекты и коммерческие учреждения группы Renault имеются, как минимум, в 118 странах, а общее число сотрудников превышает 126 тысяч. После приобретения в сентябре 1999 г. румынской компании-автопроизводителя Dacia, а затем - в сентябре 2000 г. - действующих активов южнокорейского предприятия Samsung Motors, группа Renault оперирует тремя марками: Renault, Dacia и Samsung.

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