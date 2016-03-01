Презентация исследования "Общественно-политические настроения населения Украины - Блок 2: Война и мир"

АНОНС

1 марта (вторник) 2016 года в 11:00

в Институте Горшенина состоится презентация

результатов социологического исследования

«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.

БЛОК 2: ВОЙНА И МИР»

В частности, социологи и эксперты Института Горшенина ответят на вопросы:

1. Какую часть украинского общества затронули события, происходящие на Донбассе?

2. Что знают украинцы о Минских соглашениях и как к ним относятся?

3. Чем готовы поступиться украинцы ради мира в стране?

4. Какими бы были результаты референдума об имплементации Минских соглашений?

С 8 по 17 февраля 2016 г. Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему "Общественно-политические настроения населения Украины". Всего согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех регионах Украины (без учета населения оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​