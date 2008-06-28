Lamborghini выпустила новый суперкар от Versace (фото)

Созданный еще в 2006 году суперкар Lamborghini Murcielago LP640 можно будет приобрести этой осенью, а цена на новинку будет намного выше заявленной изначально, сообщает РБК.

Lamborghini Murcielago LP640 выпущен ограниченной серией, каждый автомобиль имеет свой собственный порядковый номер. Суперкар был представлен еще весной 2006 года в автосалоне в Женеве, а затем в Париже. В феврале этого года первый из 10 спорткаров специальной «черной» серии уже получил своего нового владельца, который победил на аукционе в честь покойного Джанни Версаче в Беверли-Хиллз. Тогда обновленный Murcielago, созданный на базе обычного LP640, получивший детально проработанный салон и черный цвет кузова, был продан за 500 тыс. долларов.

Совместное детище двух элитных марок было повторно представлено совсем недавно, на Миланской Неделе мужской моды сезона «весна-лето 2009». Автомобиль представляла сама Донателла Версаче, которая лично разрабатывала его дизайн.

Все технические характеристики Murcielago LP640 сохранил от предыдущей модели LP64 , на базе которой был создан - самого мощного родстера в своем модельном ряду. Автомобиль оснащен полным приводом, 6,5-литровым мотором V12, мощность - 640 л.с., 6-ступенчатая механическая трансмиссия. До 100 км/ч машина способна разгоняться за 3,4 секунды.

Основные изменения коснулись дизайна автомобиля. Традиционный LP640 имеет белый цвет (как внутри, так и снаружи), кожаный салон и стильные черные 18-дюймовые диски. На некоторых деталях нового изысканного салона выгравировано имя знаменитого дизайнера Джанни Версаче. Об особенности автомобиля говорят логотипы обеих компаний на центральной панели.

Что касается цены на новинку, ранее говорилось о приблизительной сумме в 358 тыс. долларов. Однако она может значительно возрасти, когда машина поступит в продажу. Точные цифры пока так и не названы. С наступлением осени в дополнение к автомобилю можно будет приобрести аксессуары, созданные специально Домом Versace. В линейку аксессуаров для Lamborghini вошли перчатки, бумажник, обувь для вождения, багаж, шляпа и даже пара кожаных брюк с металлическими логотипами обеих компаний.