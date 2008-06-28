Кейптаун и Одесса - братья навек

Мэры Одессы и южноафриканского Кейптауна намерены подписать Соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских связей. С этой целью будет проведена встреча руководителей муниципалитетов двух городов.

Об этом сегодня сообщили журналистам мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ и Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в Украине Андрис ФЕНТЕР.

По словам Э.ГУРВИЦА, «сейчас у Одессы 38 городов побратимов и партнеров». «Среди них - Генуя, Ванкувер, Стамбул. Мы считаем важным установление побратимских отношений и с Кейптауном, поскольку имеются перспективы для плодотворного сотрудничества. В том числе обмен опытом в подготовке города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года», - сказал он.

В свою очередь А.ФЕНТЕР подчеркнул, что «Одесса оставляет неизгладимое впечатление на гостей, в том числе граждан далекой ЮАР. Приятно видеть, что муниципалитет успешно осуществляет реконструкцию ее исторической части, интересны также планы развития города».

Послу и сопровождающим его лицам четырех дней оказалось мало, чтобы ознакомится с красотой и достопримечательностями Одессы. Что касается визита руководства Кейптаунского муниципалитета, то он состоится в согласованное сторонами ближайшее время, отметил А.ФЕНТЕР.