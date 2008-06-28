Отменен запрет на термочехлы в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) отменила запрет на использование в "Формуле-1" термочехлов, прогревающих шины (запрет должен был вступить в действие со следующего года), сообщает британский "Автоспорт".

Изначально ФИА собиралась запретить термочехлы, что вместе с возвращением сликов (покрышек без протектора) должно было увеличить количество обгонов в "Ф-1", а заодно сократить затраты команд. Однако пилоты выразили беспокойство, мол, на холодных шинах возрастет риск аварий.

Шинники из "Бриджстоун" полагали, что непрогретая резина вряд ли станет поводом для беспокойства, и не видели причин отменять этот запрет. Однако они признавали при этом, что из соображений безопасности желательно будет контролировать минимальное давление в шинах, и именно это стало проблемой.

Чиновники ФИА признали, что решить проблему давления в короткий срок невозможно, а сокращения затрат вряд ли удастся достичь, поскольку команды так или иначе используют термочехлы во время тестов. В результате Всемирный совет ФИА решил отменить запрет, и термочехлы останутся в "Формуле-1" на следующий год.