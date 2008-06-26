Почему Москва считает всех славян предателями?

Мнение

Мутации РФ выразительно проявляются в славянофобии, в частности в украинофобии, как национальной идее федерации... Ненависть кремлевского кагала к украинскому народу носит генетический характер...

Что такое современная Российская Федерация?

Телекартинка с гламурными ведущими неопределенного пола или генетически вырожденные села Нечерноземья, контролируемые авторитетами? Совокупность того и другого, экзотическая безысходность с жириновскими в роли санкционированных Сурковым-Дудаевым черносотенцев.

Такая РФ, где пафосная истерия компенсирует разворовывание того, что не успели украсть предшественники, Китаю и нужна.

Уже в настоящее время проект “РФ” потерял славянское лицо – достаточно посмотреть выпуски новостей ОРТ, РТР, ТВЦ или какое-нибудь ток-шоу с сериалом. Россия стала этническим бастардом с доминированием политической нации во всех сферах общественной жизни.

Мутации РФ выразительно проявляются в славянофобии, в частности в украинофобии, как национальной идее федерации. Ненависть к Европе является логическим результатом евразийской доктрины, сформулированной Александром Гельевичем Дугиним, которого финансируют, как известно, китайские товарищи.

Китаю нужна РФ не только в качестве территории жизненного пространства и источника естественных богатств – федерация нужна Пекину как механизм стратегического доминирования в масштабах полушария. Стратегическая ось Пекин–Москва является результатом общих интересов элит. Все, что противоречит интересам Пекина, автоматически противоречит интересам Москвы.

...Ненависть кремлевского кагала к украинскому народу носит генетический характер. Голодомор – это месть, пронесенная сквозь века. Месть порождает месть. Символично, что все славянские народы, в терминологии Кремля – “предатели”. Почему – понятно. Ведь сам Кремль не является славянским. Потому тяжело не согласиться с выдающимися российскими националистами, в частности с г-ном Широпаевим – РФ является врагом славян. Москва уже de facto является столицей Северного Кавказа с геометрически прогрессирующими чайна-таунами, и процесс этот неотвратимый.

Именно поэтому роль Киева как мистического сердца славянской цивилизации вызывает в Москве регулярные припадки буйной шизофрении (эксперты констатируют чрезвычайно большую концентрацию среди украинофобов юродивых, эпилептиков, косых, бомжей – вспомните массовки ПСПУ, Каурова, КПУ). Понимание Кремлем невозможности запретить исторический факт основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким порождает перманентную нервозность кремлевских чиновников. Едва лишь речь заходит об Украине – у вице-премьера РФ Иванова лицо начинает нервно дергаться.

Москва обязана Киеву самим фактом своего существования, и никуда от этого не деться.

Конфликт Украина – РФ является продолжением древнего конфликта...

№18, с форума

Справочно, в хронологическом порядке: 1686 – ликвидация Украинской православной церкви, введение московского "православия". 1687 – "Коломацкие статьи" (требования к гетьману Украины способствовать смешанным бракам между украинцами и московитами (русских тогда еще не было, назывались они просто московиты). 1689 – запрет Киево-Печерской Лавре печатать книги без разрешения Москвы. 1690 – "Анафема» Московского собора на множество украинских книг (Могилы, Ставровецкого, Галятовского, Барановича, Радивиловского, Славинецкого и других, написанных на украинском языке). 1708 – уничтожение Петром І гетьманской столицы Батурин; "птенцы гнезда" зверски вырезали всех жителей, включая детей, стариков и женщин. 1709, 1720, 1721, 1729, 1755, 1766, 1769, 1775, 1786 – указы царей и синода про запрет на книгоиздание на украинском языке. 1764 – инструкция Екатерины ІІ князю Вяземскому про усиление русификации Смоленщины, Прибалтики, Финляндии, Украины. 1764 – указ о ликвидации гетьманского правления. 1769 – указ про изъятие у населения книг, написанных на украинском языке. 1775 – уничтожение Запорожской Сечи. 1783 – введение крепостного права в Украине. 1784 – русификация начального образования в Украине. 1786 – запрет на службу в церкви на украинском языке. 1817 – закрытие Киево-Могилянской академии. 1831 – уничтожение Магдебургского права. 1863 – Валуевский циркуляр о запрете украинского языка. 1869, 1886 – указы о доплатах чиновникам за русификацию. 1881 – запрет на проповеди на украинском языке. 1888 – указ Александра III о запрете на крещение украинскими именами и запрете на использование украинского языка во всех учреждениях. 1905–1907 – репрессии к деятелям украинской культуры. 1910 – циркуляр Столыпина о запрет «инородческих товариществ, в том числе украинских и еврейских, независимо от преследуемых ими целей». 1918 – начало оккупации Украины большевиками. 1921–1923 – голод в Украине, вызванный политикой военного коммунизма. 1929–1930 – коллективизация – новое закрепощение крестьян. 1930 – новый запрет украинской церкви. 1932–1933 – геноцид украинского народа через искусственный Голодомор. 1933–1940 – насильственная русификация (почти полное повторение царских указов). 1961 – программа ЦК КПСС о слиянии наций в «единый советский народ» и усиление русификации. 1965 – репрессии против деятелей украинской культуры. 1978 – директива об усилении русификации (такие директивы выходили вплоть до 1990 года почти каждый год).

Украинец, ТМ, с форума