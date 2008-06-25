Владельцу овчарки, которая насмерть загрызла человека, светит до 10 лет

Вчера суд Амур-Нижнеднепровского района Днепропетровска начал рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, владельца собаки породы „овчарка”, которая несколько месяцев назад насмерть загрызла человека.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По информации представителя прокуратуры, подсудимый из-за бытовой ссоры натравил овчарку на своего соседа, который от полученных ран умер.

В отношении владельца собаки прокуратура возбудила уголовное дело по статье „нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека”.

Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.