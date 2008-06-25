Владельцу овчарки, которая насмерть загрызла человека, светит до 10 лет
16:39, 25 июня 2008Разное
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Собаку натравили из-за бытовой ссоры
Вчера суд Амур-Нижнеднепровского района Днепропетровска начал рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, владельца собаки породы „овчарка”, которая несколько месяцев назад насмерть загрызла человека.
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
По информации представителя прокуратуры, подсудимый из-за бытовой ссоры натравил овчарку на своего соседа, который от полученных ран умер.
В отношении владельца собаки прокуратура возбудила уголовное дело по статье „нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека”.
Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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