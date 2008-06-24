У Черновецкого готовят сюрприз автолюбителям

При Киевской городской государственной администрации создан специальный штаб по оперативному решению проблем дорожного движения в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя главы администрации Дениса БАССА, основными задачами штаба является как быстрое решение транспортных проблем города, так и постоянный мониторинг существующего состояния дорожного движения в столице. В частности, штаб будет работать над организацией одностороннего движения, решением проблем парковки, контролем состояния дорожной разметки и тому подобное.

По его словам, штаб будет работать при участии работников ГАИ, которые будут помогать своевременно реагировать на проблемы движения на улицах города.

Кроме того, результатом совместной работы работников ГАИ и КГГА стало решение отменить левый поворот с улицы Скоропадского на улицу Красноармейскую, что позволит значительно разгрузить улицы Красноармейскую на участке от площади Льва Толстого до улицы Крещатик. Кроме того, сейчас продолжается работа над разгрузкой Лыбидской площади.

Д.БАСС сообщил, что также планируется разработать принципиально новую схему нанесения дорожной разметки, которая будет предусматривать нанесение на дороги знаков о поворотах, отдельное обозначение полос для общественного транспорта и велодорожек и тому подобное. Для осуществления контроля за качеством нанесенной разметки будет создана специальная мониторинговая группа, которая будет следить за необходимостью своевременно возобновить ее при повреждении.

Как сообщал УНИАН, в апреле на совместном заседании Госавтоинспекция и Киевская городская государственная администрация приняли решение о создании специальных патрулей для быстрого устранения заторов, возникающих из-за дорожно-транспортных происшествий.

Тогда предусматривалось, что контрольные группы ГАИ должны быть закреплены за каждым маршрутом пассажирского транспорта и выезжать мгновенно на сигнал о ДТП, поступивший из диспетчерской службы «Киевпастранса».