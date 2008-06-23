Донецк приняли в Ассоциацию кузнецов

Донецк первым из городов бывшего СССР принят в ассоциацию "Золотое Кольцо европейских городов-кузнецов".

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью Донецкого горсовета, прием города в члены ассоциации состоялся на Генеральном собрании в г. Фризойте (Германия).

Донецк стал 15-м членом "Золотого Кольца", членами которого также являются города-кузнецы из Германии, Италии, Голландии, Финляндии, Польши, Чехии, Австрии и др. стран. Таким образом, европейское сообщество высоко оценило мастерство кузнецов Донецка.

В горсовете отметили, что в ходе церемонии президент "Золотого Кольца" бургомистр города Ибзитца (Австрия) Йозеф ХОФМАРХЕР принял заявление дончан на проведение Генерального собрания в г. Донецке в 2012 году. Кроме того, президент "Золотого Кольца" принял приглашение на участие в Х Фестивале кузнечного мастерства, который пройдет в Донецке сентябре 2008 года.