Daewoo влетел в "копейку": 5 погибших

В Днепропетровской области во время столкновения легковых автомобилей погибли 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 22 июня вблизи с. Червоный Став Криничанского района Днепропетровской области на автотрассе Киев - Луганск - Изварино произошло столкновение легкового автомобиля "ДЭУ-Нексия" с легковым автомобилем "ВАЗ-2101". Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 168 ДТП, в которых погибли 22 человека и 234 - травмированы.