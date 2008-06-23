Daewoo влетел в "копейку": 5 погибших
09:10, 23 июня 2008Разное
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ДТП на автотрассе Киев - Луганск - Изварино
В Днепропетровской области во время столкновения легковых автомобилей погибли 5 человек.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 22 июня вблизи с. Червоный Став Криничанского района Днепропетровской области на автотрассе Киев - Луганск - Изварино произошло столкновение легкового автомобиля "ДЭУ-Нексия" с легковым автомобилем "ВАЗ-2101". Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 168 ДТП, в которых погибли 22 человека и 234 - травмированы.
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