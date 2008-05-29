На нефтебазе «Альянс ойл Украина» взорвалась цистерна: есть жертвы

Один человек погиб, один - травмирован в Хмельницкой области в результате взрыва пустой цистерны из-под горюче-смазочных материалов на нефтебазе «Альянс ойл Украина», что в селе Копистин Хмельницкого района.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, причиной взрыва стало пренебрежение правилами безопасности при выполнении электросварочных работ.

Сообщение об инциденте в Народную службу спасения МНС «01» поступило сегодня в 9:55. Спасатели установили, что в результате грубого нарушения техники безопасности во время проведения сварочных работ по монтажу вентиля к пустой цистерне вместимостью 75 метров кубических бригадой в составе двух человек «Центррезервуарсервис» из города Днепропетровска произошел взрыв паров бензина без последующего горения.

На место происшествия выезжала мобильная оперативная группа ГУ МЧС в Хмельницкой области во главе с начальником облуправления Анатолием МАНИЛЬЧУКОМ. К работам по защите цистерн с горючим и недопущению возникновения пожара на территории нефтебазы привлекалось шесть единиц пожарной и инженерной техники.