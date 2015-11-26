Группа 1+1 медиа показывает стабильный рост

«В течение последних 4-5 лет, 1+1 медиа остается единственной медиа группой, которая постоянно увеличивает показатели просмотра. Нынешняя тенденция уже понятна, тем более у нас достаточно мощная линейка программ на декабрь. Мы так же уверены, что тенденция продолжится в следующем году, особенно учитывая большое количество премьер собственного производства. Мы рассчитываем, что это положительно повлияет на внимание рекламодателей как к нашим собственным проектам, так и к рекламе на каналах группы как таковой», - прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

По аудитории 18-54, вся Украина, доля 1+1 медиа выросла на 1,5 пункта. По аудиториям 18-54, 50+ и 4+, вся Украина - рост составил 0,6 и 1,9 пунктов соответственно*.

«Рост нашей доли по основным коммерческим аудиториям позволяет нам быть более гибкими в ценовых предложениях для клиентов в том случае, если их интересуют узкие сегменты аудитории, а рост нишевых каналов подтверждает наши ожидания, что аудитория и в дальнейшем будет таргетироваться по интересам зрителей. Это позволит нашим партнерам более точно и эффективно размещать рекламу на каналах нашей группы, как серьезному игроку телевизионного рынка», - прокомментировал Валерий Вареница, коммерческий директор сейлс-хауса «Плюсы».

Отметим, наибольшую динамику роста среди каналов группы показали каналы «1+1» и «ПЛЮСПЛЮС»

*Показатели рассчитаны за период 1 января-22 ноября 2014 и 2015. Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом 1+1. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина), 18-54 (Украина), 18-54 (50К+). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/about/glossary/