Кличко объяснил, как будет решать транспортную проблему

Кандидат на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО презентовал «Комплексную программу развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Киева».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

По словам В.КЛИЧКО, за два-три года в Киеве будет создана система муниципальных паркингов с достаточным количеством мест, и начнутся активные работы по строительству двух новых мостов через Днепр.

«За это время необходимо спроектировать и начать строительство общественных и офисных центров на левом берегу Киева, что позволит сбалансировать транспортные потоки и разгрузить основным магистрали города в часы «пик», - сказал В.КЛИЧКО.

По словам кандидата на должность столичного мэра, его команда вместе со специалистами мирового уровня работает над новым генеральным планом Киева, в котором будут предусмотрены все вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Мы сделаем акцент на развитии общественного транспорта, отдавая приоритет троллейбусам, трамваям и метро. Мы утвердим тарифную политику, которая сделает доступным общественный транспорт, благодаря дотациям из бюджета. Будет кардинально обновлен и увеличенный парк общественного транспорта. Мы запретим строительство новых объектов без надлежащего количества парковочных мест», - заявил В.КЛИЧКО во время презентации программы.