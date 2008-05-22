Господа политики, не втягивайте в вашу грызню курс доллара

Мнение

Ну, вы достали, господа политики... Вы давно стали посмешищем в глазах народа. Грызетесь за полномочия, за газовую трубу, за шельф Черного моря. Обвиняете друг друга в измене, подрыве устоев государственности, пожирании младенцев... Ну и на здоровье! Может, в конечном итоге перегрызете друг друга – страна только выиграет.

Но не переносите вашу грызню на такую деликатную штуку, как курсовая политика. Это же не шутки шутить – заявлять утром о решении по "усилению" гривни, а вечером – об отмене этого решения.

Дамы и Господа Тимошенко, Порошенко, Стельмах, Горбаль и все причастные (кто там еще?)! Неужели вы не понимаете, что на таких вещах ваши игры недопустимы? Разве трудно было собраться, обсудить все в узком кругу, а тогда выносить на публику ваши решения? С такой работой еще немного, и у нас появятся уличные меняли, кидалы, барыги – помните кучмовские девяностые?

Народ и так ежедневно, с поправкой на падающий курс, панически перечисляет свои сбережения, которые держит преимущественно в долларах. А ваши дергания в разные стороны только стимулируют панические настроения.

А еще подогревают ситуацию люди Президента, которые сегодня призвали не менять доллар. Когда к таким вещам приобщаются чиновники, то сразу видно, что дела плохи. Помню, Пинзеник два месяца назад о долларах что-то подобное говорил. Если бы у него, мол, были деньги, то скупал бы доллары (это у него, бедняги, их-то нет). И что с того вышло?

Доллар, как и любые деньги, любит тишину. Поэтому не шумите. Не втягивайте в вашу игру реальные сбережения людей (а не фантомные, которые компенсирует правительство).

Александр Левицкий, Киев