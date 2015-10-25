Марафон "Выборы - 2015" в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
25 октября (воскресенье) 2015 года Институт Горшенина проведет марафон «Выборы - 2015» в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
В день выборов в местные органы власти, 25 октября, Институт Горшенина проведет марафон «Выборы-2015» в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
В рамках марафона будет организована работа пресс-центров, действующих на базе Харьковского, Днепропетровского и Запорожского филиалов Института.
К участию в марафоне приглашены все участники избирательного процесса: представители политических партий, кандидаты на пост мэров Харькова, Днепропетровска и Запорожья, общественные организации, эксперты, политики, общественные деятели, международные наблюдатели, а также представители избирательных комиссий.
В программе марафона:
- презентация данных экзит-полов от Института Горшенина
- эксклюзивные прогнозы экспертов
- публикация социологических исследований электоральных настроений
- круглые столы с кандидатами на пост мэров Харькова, Днепропетровска и Запорожья и с первыми лицами партий
- публикация первых результатов голосования в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях
- карты нарушений и прямые включения из регионов страны
- скайп-интервью с украинскими экспертами
- он–лайн трансляции в рамках марафона будет проходить на интернет портале LB.ua
- журналистам печатных СМИ, интернет-ресурсов и телеканалов будет предоставлена возможность включений с площадки на месте
- в перерывах между сессиями кофе-паузы
Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии также в качестве аналитиков.
Чтобы получить оперативную информацию о ходе голосования в регионе, представители СМИ могут связаться с организаторами марафона. Возможно предоставление специальных комментариев, организация прямых включений, интервью в телефонном режиме.
Марафон начнется в Харькове в 10.00, в Днепропетровске и Запорожье – в 20.00.
Для получения подробных планов мероприятий просим направлять запросы в соответствующие филиалы Института Горшенина в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
Харьков:
ул. Мироносицкая, 8
Контактные телефоны:
(067) 900 95 47; (095) 834 83 16 – Филипп Дикань
(095) 465 68 22 – Дмитрий Неймырок
Email: dmitry.neymyrok@gmail.com
Днепропетровск:
Ул. Комсомольская 75
Контактные телефоны:
(050) 480-27-23, (056) 740-34-16 - Виктория Какубава
Email: new-most@i.ua
Запорожье:
просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)
Контактные телефоны:
(050)869-20-69, (098)660-61-22 – Марина Моисеенко
Email: most.zp.most@gmail.com; arina.fishka@gmail.com
Справка:
Институт Горшенина – независимый неприбыльный аналитико-исследовательский центр, нацеленный на изучение общественных и политических процессов в Украине и мире.
Институт является экспертно-коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов национальной и международной повестки дня, организатором «Национального Экспертного Форума», на котором собирает ведущих украинских и европейских экспертов, политиков и чиновников для обсуждения самых актуальных вопросов политики и экономики Украины.