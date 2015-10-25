25 октября (воскресенье) 2015 года Институт Горшенина проведет марафон «Выборы - 2015» в Харькове, Днепропетровске и Запорожье

В день выборов в местные органы власти, 25 октября, Институт Горшенина проведет марафон «Выборы-2015» в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

В рамках марафона будет организована работа пресс-центров, действующих на базе Харьковского, Днепропетровского и Запорожского филиалов Института.

К участию в марафоне приглашены все участники избирательного процесса: представители политических партий, кандидаты на пост мэров Харькова, Днепропетровска и Запорожья, общественные организации, эксперты, политики, общественные деятели, международные наблюдатели, а также представители избирательных комиссий.

В программе марафона:

- презентация данных экзит-полов от Института Горшенина

- эксклюзивные прогнозы экспертов

- публикация социологических исследований электоральных настроений

- круглые столы с кандидатами на пост мэров Харькова, Днепропетровска и Запорожья и с первыми лицами партий

- публикация первых результатов голосования в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

- карты нарушений и прямые включения из регионов страны

- скайп-интервью с украинскими экспертами

- он–лайн трансляции в рамках марафона будет проходить на интернет портале LB.ua

- журналистам печатных СМИ, интернет-ресурсов и телеканалов будет предоставлена возможность включений с площадки на месте

- в перерывах между сессиями кофе-паузы

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии также в качестве аналитиков.

Чтобы получить оперативную информацию о ходе голосования в регионе, представители СМИ могут связаться с организаторами марафона. Возможно предоставление специальных комментариев, организация прямых включений, интервью в телефонном режиме.

Марафон начнется в Харькове в 10.00, в Днепропетровске и Запорожье – в 20.00.

Для получения подробных планов мероприятий просим направлять запросы в соответствующие филиалы Института Горшенина в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Харьков:

ул. Мироносицкая, 8

Контактные телефоны:

(067) 900 95 47; (095) 834 83 16 – Филипп Дикань

(095) 465 68 22 – Дмитрий Неймырок

Email: dmitry.neymyrok@gmail.com

Днепропетровск:

Ул. Комсомольская 75

Контактные телефоны:

(050) 480-27-23, (056) 740-34-16 - Виктория Какубава

Email: new-most@i.ua

Запорожье:

просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)

Контактные телефоны:

(050)869-20-69, (098)660-61-22 – Марина Моисеенко

Email: most.zp.most@gmail.com; arina.fishka@gmail.com

Справка:

Институт Горшенина – независимый неприбыльный аналитико-исследовательский центр, нацеленный на изучение общественных и политических процессов в Украине и мире.

Институт является экспертно-коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов национальной и международной повестки дня, организатором «Национального Экспертного Форума», на котором собирает ведущих украинских и европейских экспертов, политиков и чиновников для обсуждения самых актуальных вопросов политики и экономики Украины.