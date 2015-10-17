17 октября в Киеве на Певчем поле откроется фестиваль Французской осени "French Autumn": настоящий французский стиль в музыке, моде и кулинарии

17-18 октября в Киеве на Певчем поле наступит пора изысканной французской осени - масштабный фестиваль французской культуры «French Autumn».

Фестиваль состоится в рамках осенней выставки цветов "Времена года в хризантемах", которая в этом году посвящается украинским обрядам и праздникам.

Особую атмосферу празднику придаст истинно французский стиль золотой украинской осени: музыка, танцы, живопись, кино, мода, настоящая французская кухня, мастер-классы для взрослых и детей, роскошные цветочные композиции из хризантем, конкурсы и сюрпризы.

Для удобства гостей во время проведения Фестиваля «French Autumn» Певчее поле будет разделено на тематические зоны.

Любители музыки получат истинное удовольствие от музыки во французском и украинском национальных стилях. Среди музыкальных групп выступят : дэнс-панк группа Give me the Light! ; исполняющие сайкобилли на родном украинском языке OUTER SPACE ; дуэт играющий артхаус-рок с примесями блюза и рокабилити Fuzz House (fuzz/Киев); танцевальный Valium (dance pock/groove/Киев) и многие другие . Впервые на второй сцене Певчего поля будет работать "Свободный микрофон" с акустической гитарой и микрофоном, каждый желающий сможет присоединиться к созданию творческой атмосферы.

В зоне фуд-корта будет расположена настоящая французская кухня , где ведущие мастера представят кулинарные шедевры: ассорти из французских сыров устрицы с вином, ароматный кофе и десятки видов французских круассанов , блинчиков, багетов; холодные и гарячие закуски, которые делают только во Франции; запеченные украинские овощи и мясо под легендарным французским соусом «бешамель»; традиционное овощное блюдо прованской кухни из перцев, баклажанов и кабачков "Рататуй"; французское рагу из белого мяса в специальном соусе, лучшие десерты, выпечка, пирожные, шоколад и много других парижских сладостей для взрослых и детей.

Гости Фестиваля «French Autumn» смогут не только узнать лучшие рецепты французской кухни, принять участие в приготовлении различных блюд , но и продегустировать кулинарные творения.

Самые любознательные гости Фестиваля под руководством специалистов смогут получить практические навыки на мастер-классах по кулинарии, живописи, моде , дизайну, флористике, танцам и музыке. Мастер-классам проведут лучшие специалисты по кулинарии, живописи, моде , дизайну, флористике, музыке и танцам.

Для самых маленьких посетителей фестиваля «French Autumn» приглашены клоуны и ходулисты, которые будут развлекать малышей веселыми конкурсами, розыгрышами и приятными сюрпризами.

В купольном кинотеатре будут представлено настощее французское кино , а по всей территории Певчего поля расположатся яркие цветочные композиции из цветущих хризантем, которые изображают украинские ценности семейной гармонии и патриотизма в композиции "Лебеди материнства", праздник Ивана Купала и даже Новый год.

Отдельным сюрпризом, который организаторы Фестиваля приготовили для всех гостей, станет осенний перформанс после заката солнца: в небо над Певчим Полем взлетят сотни небесных фонариков и светящихся воздушных шаров – это незабываемое шоу будет видно из всех уголков столицы.

По-французски шикарный и яркий, по-украински - гостеприимный, культурный фестиваль Французской осени «French Autumn» откроет двери для гостей 17 октября в 10.00 .

Дни работы Фестиваля Французской осени «French Autumn» : 17 и 18 октября.

Время работы Фестиваля: с 10.00 до 20.00

Стоимость входного билета : 40 грн.

Адрес проведения Фестиваля: Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41

Дополнительная информация :

http://france.atu.su/

https://vk.com/frenchautumn

https://www.facebook.com/events/513752068789521/

Контактный телефон : моб . 0636287311