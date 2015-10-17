17 октября в Киеве на Певчем поле откроется фестиваль Французской осени "French Autumn": настоящий французский стиль в музыке, моде и кулинарии

10:00, 17 октября 2015
Разное
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17-18 октября  в Киеве  на Певчем  поле  наступит пора изысканной французской  осени -   масштабный   фестиваль  французской культуры  «French Autumn».

Фестиваль состоится в  рамках осенней  выставки  цветов "Времена года в хризантемах", которая  в этом году посвящается  украинским обрядам и праздникам.

Особую атмосферу празднику придаст истинно французский  стиль золотой украинской осени: музыка, танцы, живопись, кино, мода, настоящая французская кухня, мастер-классы для взрослых и детей, роскошные цветочные композиции из хризантем, конкурсы и сюрпризы.

Для удобства гостей во время проведения   Фестиваля  «French Autumn»  Певчее поле  будет разделено на  тематические зоны.

Любители музыки получат истинное удовольствие от музыки во французском  и украинском национальных стилях.  Среди музыкальных групп  выступят  : дэнс-панк группа  Give me the Light! ;  исполняющие сайкобилли на родном украинском языке  OUTER SPACE ;  дуэт играющий артхаус-рок с примесями блюза и рокабилити Fuzz House (fuzz/Киев); танцевальный Valium (dance pock/groove/Киев) и многие другие . Впервые на второй сцене Певчего поля  будет  работать "Свободный микрофон" с акустической  гитарой  и микрофоном, каждый желающий сможет  присоединиться к созданию творческой атмосферы.

В зоне фуд-корта будет расположена настоящая  французская кухня , где  ведущие мастера представят кулинарные шедевры:  ассорти из  французских сыров  устрицы  с  вином, ароматный  кофе и  десятки видов французских круассанов , блинчиков, багетов;  холодные и гарячие закуски,  которые делают только во Франции; запеченные украинские овощи и мясо под легендарным  французским  соусом  «бешамель»; традиционное овощное блюдо прованской кухни из перцев, баклажанов и кабачков "Рататуй"; французское рагу из белого мяса в специальном соусе,  лучшие десерты, выпечка, пирожные, шоколад  и много других парижских  сладостей  для взрослых и детей.

Гости Фестиваля   «French Autumn»   смогут не только узнать  лучшие рецепты французской кухни, принять участие в приготовлении различных блюд , но и  продегустировать кулинарные творения.

Самые любознательные гости Фестиваля под руководством  специалистов  смогут  получить практические навыки на мастер-классах  по кулинарии, живописи,  моде , дизайну, флористике, танцам  и музыке.  Мастер-классам   проведут  лучшие специалисты  по кулинарии, живописи,  моде , дизайну, флористике, музыке и танцам.

Для самых маленьких   посетителей  фестиваля «French Autumn»  приглашены клоуны и ходулисты, которые будут развлекать малышей веселыми конкурсами,  розыгрышами и приятными сюрпризами.

В купольном кинотеатре будут представлено настощее   французское  кино , а  по всей территории Певчего поля  расположатся яркие  цветочные композиции из цветущих хризантем, которые изображают украинские ценности семейной гармонии и патриотизма в композиции "Лебеди материнства",  праздник Ивана Купала и даже Новый год.

Отдельным сюрпризом, который   организаторы Фестиваля приготовили для всех гостей,  станет  осенний перформанс после заката солнца: в небо над Певчим Полем взлетят сотни  небесных фонариков  и светящихся воздушных шаров – это незабываемое шоу будет видно из всех уголков столицы.

По-французски шикарный и яркий, по-украински -  гостеприимный,   культурный  фестиваль  Французской осени «French Autumn» откроет двери для гостей 17 октября в 10.00 . 

Дни работы Фестиваля  Французской осени «French Autumn» : 17 и 18 октября.

Время работы Фестиваля: с 10.00 до 20.00

Стоимость входного билета : 40 грн.

Адрес проведения Фестиваля: Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41

Дополнительная информация :

http://france.atu.su/

https://vk.com/frenchautumn

https://www.facebook.com/events/513752068789521/

Контактный телефон : моб . 0636287311

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