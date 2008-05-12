Мороз знает, где прячется Цушко, и это - не Россия

Место пребывания экс-министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО известно, но он не в России, заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, встречался ли он с В.ЦУШКО после предъявления тому обвинений, А.МОРОЗ сказал: «Я встречался с Василием Петровичем ЦУШКО 28 апреля в Москве, участвуя в Международном форуме социал-демократических и социалистических партий… Но он не в России находится».

На уточняющий вопрос: «То есть, сейчас место его пребывания не известно?», лидер социалистов ответил: «Известно, но он не в России».

Справка УНИАН. В связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий на то время министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствования сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

30 сентября В.ЦУШКО принял решение об отставке в связи с ухудшением здоровья.

16 апреля 2008 года заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сообщил, что следователь Генпрокуратуры Украины предъявил в России обвинение В.ЦУШКО по делу о захвате здания Генпрокуратуры. По его словам, В.ЦУШКО находится в России на лечении.

В тот же день в СПУ заявили, что В.ЦУШКО находится на лечении в Германии, а не в России.

18 апреля генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО отметил, что последним местом пребывания В.ЦУШКО была Москва.