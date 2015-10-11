В рамках выставки "Майдан: от Независимости к Свободе" проводится международный фестиваль актерского искусства "JOYFEST"

JOYFEST в Музее истории Киева театры из четырех стран, актерское мастерство английском и творческий детский этаж.

Третий международный фестиваль народных театров и любительского искусства JoyFest уже определил нынешних участников и готовит масштабную карту активностей.

Основная программа Третьего международного фестиваля радости JoyFest, который состоится 9, 10 и 11 октября 2015, будет проходить на интересном и воодушевляющем площадке в самом сердце Киева - Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Организаторы обещают устроить в музейном пространстве масштабный фестиваль искусств в режиме нон-стоп. В этом году программа JoyFest будет состоять из выступлений театральных коллективов из Украины, Румынии, Грузии и Египта, лекций опытных педагогов по театрального мастерства, перформансов от артистов оригинальных жанров, номеров от танцевальных коллективов и музыкантов, выставки живописи от известного украинского художника Олега Радвана, мастер-классов от народных мастеров, дегустаций лучших лакомств от украинских производителей, выставки костюма от Мастерской старинный моды "Desire Royal" и тому подобное. Будет работать большой детский клуб с файтинг-зоной, научным еспериментариумом, творческими мастер-классами и мультиками.

Но основной площадкой остается театральный, где в течение трех дней будут демонстрироваться конкурсные и внеконкурсные спектакли.

Это первый опыт проведения такого масштабного мероприятия в помещении Музея истории города Киева, но руководство учреждения смело согласилось на подобный творческий эксперимент.

Больше информации на сайте:

http://www.joyfest.info/

https://www.facebook.com/JOYFEST.Kiev

http://kyivhistorymuseum.org/tretiy-mizhnarodniy-festival-.../

Организаторы мероприятия: ОО "Международный социально-культурный проект" Джойфест "и Музей истории города Киева.

Продажа билетов: concert.ua