Тимошенко и Зубков на подписании Протокола о сотрудничестве (6 фото)

По итогам 3-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии был подписан Протокол.

Как сообщается на правительственном портале, от имени Кабинета Министров Украины Протокол подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, от имени российского правительства – премьер-министр Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ.

Также был подписан Протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поставках товаров по производственной кооперации в 2008 году.

С украинской стороны документ подписал министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, с российской – министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор ХРИСТЕНКО.

Фото УНИАН