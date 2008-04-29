Тимошенко и Зубков на подписании Протокола о сотрудничестве (6 фото)
Состоялось заседание профильного комитета
По итогам 3-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии был подписан Протокол.
Как сообщается на правительственном портале, от имени Кабинета Министров Украины Протокол подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, от имени российского правительства – премьер-министр Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ.
Также был подписан Протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поставках товаров по производственной кооперации в 2008 году.
С украинской стороны документ подписал министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, с российской – министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор ХРИСТЕНКО.
|Участники третьего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии
|Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский, вице-премьер-министр Григорий Немыря, премьер-министр Юлия Тимошенко и министр экономики Богдан Данилишин
|Глава правительства Российской Федерации Виктор Зубков и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обмениваются подписаными Протоколами
|Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, глава правительства Российской Федерации Виктор Зубков и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин после подписания Протокола
Фото УНИАН