В Киеве откроется памятник Малевичу

Памятный знак художнику Казимиру Малевичу откроют в Киеве 22 мая. Появится он в сквере на улице Владимиро-Лыбидской (между улицами Боженко и Горького), сообщает радио „Киев 98 FM”.

По словам архитектора Дмитрия АНТОНЮКА, мемориальный знак будет носить немемориальный характер. Его можно будет использовать и как сцену, и как место для встреч.

«Что из себя представляет этот знак – это по сути известный черный квадрат, но лежащий на уровне земли, как часть мощения площадки, сцена, если хотите, на которой стоит куб. Но куб пустотелый и состоящий из рамок, которые развернуты по всем сторонам света, и открыт как бы в космос», - рассказал Д.АНТОНЮК.

Справка. Справка. Казимир Северинович Малевич родился в Киеве 23 февраля 1878 (или 1879) года. Отец был инженером сахарного производства, потому семья часто переезжала. К 17 годам будущий основатель супрематизма и кубофутуризма жил на Подолье (Ямполь), Харьковщине (Пархомовка, Белополье), Черниговщине (Вовчок, Конотоп). Рисовать учился у Николая Пимоненко в киевской Художественной школе Николая Мурашко (1895—97).