Где в Киеве купить талоны на парковку?

С 25 апреля коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» полностью переходит на безналичную форму оплаты за парковку автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, отныне парковщики КП «Киевтранспарксервис» не будут реализовывать абонементные талоны, а будут исполнять функции контролеров и будут информировать водителей о местах пунктов продажи абонементных талонов на парковку.

По ее словам, служба блокирования КП «Киевтранспарксервис» укомплектована личным составом, транспортом, блокирующими устройствами и всем необходимом для надлежащего исполнения своих обязанностей.

Талоны на парковку можно приобрести в сети киосков «Союзпечать», «Пресса», КП «Киевпастранс», «Укрпочта», «Факты», «Мобил Кард Сервис», «Авто профит», «Бест Кард Сервис», «Новоторг» и на автозаправочных станциях сети «КЛО» и «Лукойл».