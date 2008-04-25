Луценко и Черновецкий обвинили друг друга в автопробках в Киеве

В Министерстве внутренних дел опровергают обвинение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в незаконном выключении светофоров на столичных перекрестках для беспрепятственного проезда высокопоставленных чиновников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента по связям с общественностью и международной деятельности МВД. (УНИАН: 24 апреля мэр Киева заявил, что МВД “отдает незаконные команды об отключении светофоров на перекрестках, из-за чего образуются пробки. Все это делается для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд «вождей» разного уровня, в том числе и министру МВД, по дорогам столицы”).

Как отмечают в Департаменте, отключение светофоров осуществляется в случаях сопровождения определенного перечня должностных лиц, к которым принадлежат Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, премьер-министр Украины, главы иностранных государств и официальных международных делегаций. Данные мероприятия осуществляются из соображений обеспечения надлежащей охраны высших должностных лиц. В то же время, по данным работников правоохранительных органов, во время их проезда движение транспорта не перекрывается и не блокируется, а регулируется в ручном режиме работниками Госавтоинспекции, что предусмотрено и Правилами дорожного движения.

При этом в Департаменте подчеркнули, что в этот перечень не входят ни министры, ни народные депутаты, ни мэры городов, хотя “еще до недавнего времени, вопреки действующему законодательству, нынешний мэр Киева во время проезда улицами столицы использовал автомобиль сопровождения ГАИ”.

Вместе с тем министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО «взялся за практическое воплощение тезиса «Закон один для всех», в том числе для участников дорожного движения”, и “вполне закономерно, что «жертвой» такой последовательной позиции министра стал и действующий городской председатель Киева, которого лишили сопровождения спецавтомобилем ГАИ”. Очевидно, предполагают в МВД, “именно это обстоятельство так возмутило господина мэра, что он сначала пожаловался на действия МВД Президенту Украины, а в настоящее время начал искать сочувствие у общественности”.

К сожалению, констатируют в МВД, ситуация с заторами не решается лишь наличием светофоров или регулировщиков. “В первую очередь это проблема совершенствования дорожной инфраструктуры, в том числе строительства новых современных дорог, транспортных развязок та парковочных мест. Все это находится в компетенции органов местного самоуправления, к деятельности (или бездействию) которых городской председатель Киева имеет непосредственное отношение. Убеждены, что одними популистскими заявлениями (особенно в предвыборный период) проблему транспортных заторов не решить”, - подчеркнули в Департаменте.