​24 августа пройдет торжественное открытие Спортивного комплекса (Закревского, 32)

На Троещине состоится торжественное открытие двух современных мини-футбольных полей.

Строительство спортивного комплекса началось в июне 2015 года. В течении 2-х месяцев, круглосуточной работы, на пустыре были построены два искусственных мини-футбольных поля, появились удобные раздевалки с душевыми, оборудован административный блок. Большая работа была проделана по благоустройству территории. Для удобства посетителей оборудована стоянка для автомобилей.

Проект был реализован при поддержке Сухарского Александра — председателя наблюдательного совета «Ассоциации предпринимателей Деснянского района в г. Киев»

23 и 24 августа с 10:00 до 18:00 по инициативе ФК «СТОЛИЦА» на территории новых мини-футбольных полей состоится футбольный турнир среди команд 2007-2008 г.р.

24 августа в 15:30 поздравить победителей и участников турнира также приедут известные ветераны киевского «Динамо» Андрей Шевченко, Ващук Владислав, Костюк Игорь, которые проведут мастер класс с лучшими игроками турнира. Участникам и победителям турнира будут вручены награды и призы. А напоследок все споют Национальный гимн Украины.

Приглашаем представителей СМИ на открытые спортивного комплекса, которое состоится:

24 августа 2015 в 15:00

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