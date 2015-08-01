Впервые в один уик-энд в Киеве состоятся авто- и мото-Чемпионаты Украины по кольцевым гонкам

Впервые, в один уик-энд, состоятся автомобильный и мотоциклетный Чемпионаты Украины по кольцевым гонкам. Таким образом, в Киеве на автодроме «Чайка» состоится первый полноценный кольцевой уик-энд.

«Изюминкой» мото-гонок станет участие в Чемпионате первой полноценной женской команды «Spirit Racing».

А особым сюрпризом для болельщиков и гостей Чемпионатов станет показательное выступление самого юного мотоциклиста Украины, отмеченного в Книге рекордов, 3-х летнего киевлянина Тимура Кулешова, который выступит в рамках презентации первой детской мото-школы столицы.

В оба дня, 1-2 августа, автомобильному кольцу будут предшествовать мотоциклетные кольцевые гонки. Мото-Чемпионат Украины будет разыгран в трех классах, в каждом из которых квалификация и гонка будут проводится в один день. Поэтому любителей авто- и мото-спорта ждет насыщенная программа и яркие эмоции, независимо от того, в какой из дней Чемпионата они посетят автодром «Чайка».

Поклонников четырехколесной техники ожидаю также приятные сюрпризы. Так, после некоторого изменения технического регламента в двух национальных классах для автомобилей «ВАЗ» будет значительное прибавление участников соревнований, что сделает гонку массовой и зрелищной.

Стартовое поле автогонки более мощного класса «Туринг» будет также наполненным и гонка обещает быть яркой. Кроме того, приятным сюрпризом для болельщиков станут возвращение в гонку, после годовалого «простоя», команды «Мастер Карт рейсинг», в составе которой будут три пилота, а также, дебют за рулем «Форд Фиеста» известного пилота Андрея Евтушенко, который будет выступать сразу в двух классах.

Ожидаются сюрпризы и в классе GT Open, в котором сможет стартовать любой спортивный автомобиль, отвечающий требованиям безопасности для кольцевых гонок.

Что же до зачета формул и вновь введенного с этого года «юниорского», то они предусмотрены в предварительном расписании, однако их наполнение станет известно на момент старта гонки.

Таким образом, любителей автомобильного кольца ждет по несколько гонок в день, в каждой из которых стартовое поле обещает быть не меньшим, чем по 15 машин, а в «Ладах» -гораздо больше.

В программе авто-соревнований на субботу, 1 августа, запланированы тренировки и квалификации во всех классах. Гонки состоятся в воскресенье, 2 августа, и пройдут по классическому сценарию – без пит-стопов.

Также, в программе чемпионата запланирован брифинг директора автодрома "Чайка" и главы Общества содействия обороне Украины о планах развития авто- и мото-спорта в Украине, а также о перспективах киевского автодрома "Чайка".

Среди известных гонщиков в Чемпионатах примут участие: Евгений Галанский, Владимир Апостелюк, Николай Шатазов, Юрий Дрифтовский, Евгений и Константин Писаревы, Илья Михальчик, Анатолий Ефимов и др.

Почетными гостями и болельщиками соревнований на автодроме "Чайка" будут известные спортсмены, бизнесмены, звезды шоу – бизнеса, участники известных украинских теле-проектов .

Программа Чемпионата Украины по кольцевым гонкам *:

(Автодром Чайка, с. Чайки, ул. Антонова 2)

1 августа (суббота)

Мото - 3­й этап Чемпионата Украины по шоссейно­кольцевым мотоциклетным гонкам (ШКМГ) в классах SBK, Дебют, STK

с 9.00 - официальные тренировки

с 10.00 – квалификация

с 11.50 – гонка. По окончании соревнований в каждом из классов, награждение победителей.

14.00­-14.30-перерыв в соревнованиях

Авто - 1­й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам в классах ВАЗ 2108+У1600, Формула, GT+Turing+ВАЗ 2108ю (первый день)

с 14.30- официальные тренировки

с 15.30 - квалификация

с 17.00 - гонка

19.00 - награждение

2 августа (воскресенье)

Мото – 4­й этап Чемпионата Украины по шоссейно­кольцевым мотоциклетным гонкам (ШКМГ)

с 9.00 - квалификация

с 10.30 – гонка. По окончании соревнований в каждом из классов, награждение победителей

12.50-13.20 - перерыв в соревнованиях

13.00- брифинг директора автодрома "Чайка", заслуженного автогонщика Леонида Протасова и главы Общества содействия обороне Украины (ТСОУ) Виктора Тимченко о планах развития авто- и мото-спорта в Украине, а также о перспективах киевского автодрома "Чайка". (возле центральной трибуны автоброма «Чайка»)

13.20 –показательное выступление самого юного мотоциклиста Украины, отмеченного в Книге рекордов, 3-х летнего киевлянина Тимура Кулешова и презентация первой детской мото-школы столицы.

Авто-1­й этап Чемпионата Украины по кольцевым гонкам в классах ВАЗ 2108+У1600, Формула, GT+Turing+ВАЗ 2108ю (второй день)

с 13.30 - гонка

16.00- Награждение

*-в программе соревнования возможны изменения, которые будут зависеть от наполнения классов

Стоимость билетов: 50 грн.

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