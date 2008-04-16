Черновецкий: киевская власть сделает то, чего не могут парламент и Кабмин

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что столичная власть наведет порядок в игорном бизнесе, если это не могут сделать парламент и правительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр столицы сказал сегодня во время посещения склада конфискованных игровых автоматов, где принял личное участие в ликвидации 1000-го автомата, который был изъят в результате проведения рейдов против незаконного игорного бизнеса.

«Ситуация, сложившаяся с игорным бизнесом в стране, выглядит ужасно. Этот бизнес в Украине, в основном, теневой, контролируемый, главным образом, бандитами в паритете с работниками МВД, которые маскируются родственниками, друзьями и т.д. Киев первым объявил войну нелегальному игорному бизнесу, который служит появлению у молодежи зависимости от этой губительной привычки, а также способствует проявлениям преступности в молодежной среде», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, Кабинет министров до сих пор не определил порядок сертификации игорного оборудования.

«Отсутствие надлежащей сертификации игорного оборудования создает возможность завозить в Украину игровые автоматы низкого качества, которые позволяют в больших размерах осуществлять мошенничество со средствами граждан, особенно в отношении несовершеннолетних и молодежи», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«По моему поручению впервые в Украине утверждены Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, организации и содержания тотализаторов, игорных заведений в Киеве. Поскольку, если Верховная Рада и правительство не могут навести порядок с нелегальным игорным бизнесом, то это сделает киевская власть. И мы и в дальнейшем будем продолжать комплексные выездные проверки с целью запрещения такого нелегального бизнеса в Киеве, а в перспективе – перенос всех игорных заведений за пределы столицы», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.