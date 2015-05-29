В Одесской области откроют сезон виндсерфинга 2015

Что: Открытие виндсерф-сезона 2015

Где: Одесская область, пгт. Затока,

ст. Лиманская, пляж базы отдыха Смуглянка

Когда: 6 июня, суббота, 12.00

Виндсерфинг – один из самых распространенных экстремальных водных видов спорта во всем мире. Наряду со многими европейскими странами, виндсерфинг в Украине переживает новую волну популярности. По неофициальным данным, этим видом спорта увлекается более 20 000 украинцев и эта цифра растет с каждым годом.

6 июня в Одесской области состоится «Открытие виндсерф-сезона 2015». Мероприятие пройдет в неформальной украинской столице виндсерфинга – поселке Затока, на берегу Черного моря.

Затока была выбрана не зря, этот поселок из года в год привлекает любителей и профессионалов водных видов спорта своими ухоженными пляжами с белым кварцевым песком, открытым и чистым морем. И конечно же, благоприятной розой ветров, так важной для занятий ветровыми видами спорта.

Праздник открытия сезона пройдет на базе Школы виндсерфинга «УЛЕТ» - одной из самых известных и популярных в Украине, которая всего за четыре сезона обучила серфингу на доске под парусом более 1000 учеников. Станция «УЛЕТ» вот уже пятый год подряд традиционно выступает организатором этого мероприятия.

«Мы рады пригласить всех на наше мероприятие, чтобы присоединиться к дружной семье виндсерферов, получить дозу адреналина от власти над ветром и приобщиться к здоровому образу жизни», - говорит основатель школы «УЛЕТ» Виктор Андреенков.

Программа открытия будет состоять из двух частей: дневные активности начнутся в 12.00, а вечером их сменит зажигательная ночная программа, которая продлится до самого утра. Гостями мероприятия станут любители виндсерфинга со всей Украины.

Днем посетителей ожидают бесплатные мастер-классы и показательные выступления профессиональных спортсменов, зрелищная церемония первого выхода на воду – гости станут свидетелями одновременного серфинга более 30-ти спортсменов и любителей скольжения на доске под парусом, гонки на SUP-серфах, разнообразные викторины и конкурсы с серферскими призами для участников. Каждый желающий также сможет попробовать научиться кататься на виндсерфе у опытных серф-инструкторов школы «УЛЕТ».

Такое активное времяпровождение на морском побережье отнимает массу энергии, поэтому организаторы позаботились не только о зрелищах, но и о «хлебе». В рамках мероприятия состоится фестиваль пляжной еды: будет работать сендвич-бар, салат-бар, а также Mojito Beach Bar.

Вечерняя программа пройдет в формате зажигательной серферской Cuba Party – мастер-классы по латиноамериканским танцам, веселая церемония посвящения новичков в виндсерферы, танцевальный флешмоб и флирт-марафон, концерт доминиканца Tony Remol и DJ-set до утра.

Вход на мероприятие свободный.

Подробнее программу открытия и другую полезную информацию можно узнать:

- на сайте школы «УЛЕТ» www.ulet.ua,

- на ее странице в Facebook: https://www.facebook.com/Ulet.Surfing

- по телефону +38 063 747 00 00.

Приезжие гости смогут остановиться на одной из баз отдыха рядом с территорией проведения.

Добраться до базы «УЛЕТ» можно несколькими способами:

Из Киева до Одессы: на Автолюксе Киев (Выдубичи) – Одесса (Ж/д вокзал)

Из Одессы: на маршрутке №560 от ж\д вокзала до ост. Каролина Бич, на электричке Одесса-Б. Днестровский в 8.40, 14.10 и 17.46

На машине, координаты для навигатора: 46.120548, 30.509317

На попутке с www.blablacar.com.ua.

Партнеры мероприятия: информационный сайт http://dumskaya.net/, Думская.TV, Авторадио.

Аккредитация СМИ:

Роман Медынский, Агентство PR Batteries!

+38 067 249 16 67

roma@prbatteries.com

www.prbatteries.com