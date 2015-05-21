А Sport Life подготовит к пляжному сезону всего за 9 гривен в день!!!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

Подготовить тело к пляжному сезону за 10 дней возможно только в фитнес-клубах Sport Life! Ведь только у нас для вас – 1 000 и 1 одна возможность изменить не только тело, но и стиль жизни!

Любите плавать? – Вперед в любой из 80 ультрасовременных бассейнов. Безлимит на дорожках, нон-стоп аквафитнес и миллион возможностей преобразиться. Опытные тренеры не дадут вам расслабиться – они-то сделают из вас «конфетку» даже за такое короткое время, ведь вода и профессионализм способны творить чудеса!

По душе тягать железо, качать пресс и заниматься на крадиотренажерах? – Ждем вас в любом из 120 тренажерных залов. Неограниченное количество подходов на профессиональных тренажерах, 1 200 радушных тренеров и тысячи блинов, гантель и гирь!

Любите тренироваться в веселой и дружной компании, обожаете танцы и йогу? – Тогда 350 видов групповых программ просто созданы для вас! Мегапопулярный Cross-training, высокоинтенсивный функциональный тренинг на петлях TRX, эффективный сайкл, пилатес и заводная Zumba. Плюс модный и безумно интересный сквош!

В фитнес-клубах Sport Life нужно не только усердно трудиться над собой, но и позволить себе расслабиться в SPA: парные и бани, салоны красоты и массажные кабинеты – и все это без ограничения по времени и всего за 9 гривен в день!

Мы не забыли и о ваших детках! Пока вы будете оттачивать формы и стремиться к гармонии души и тела, малыши будут проводить время в отличной компании здоровья и спорта! Во всех 30 уникальных детских фитнес-академиях: фитнес-тренировки в студиях и бассейнах, единоборства, TRX, танцы, сайкл, развивающие занятия и уроки handmade!

Спешите!!! Осталось совсем мало времени и не так много акционных абонементов!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222

https://www.facebook.com/sportlifeua