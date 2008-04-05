«Порше» на смерть сбил трех пешеходов
12:06, 05 апреля 2008Разное
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ГАИ проводит расследование
В Кременчуге водитель легкового автомобиля “Порше” насмерть сбил троих пешеходов.
Как сообщили УНИАН в городской Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в центре города.
Легковой автомобиль под управлением местного жителя наехал на троих человек, которые, по предварительным данным, переходили улицу. После наезда на людей “Порше” потерял управление и врезался в дерево.
Все трое пешеходов погибли на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в городскую больницу.
ГАИ проводит расследование причины аварии.
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