«Порше» на смерть сбил трех пешеходов

В Кременчуге водитель легкового автомобиля “Порше” насмерть сбил троих пешеходов.

Как сообщили УНИАН в городской Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в центре города.

Легковой автомобиль под управлением местного жителя наехал на троих человек, которые, по предварительным данным, переходили улицу. После наезда на людей “Порше” потерял управление и врезался в дерево.

Все трое пешеходов погибли на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

ГАИ проводит расследование причины аварии.