Готовимся к мировому дог шоу

Уникальная возможность увидеть лучших представителей мировой собачьей элиты большей половины пород, существующих в мире, выпадет поклонникам братьев меньших 7-8 декабря 2019 года в Киевском Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, п-ны №№ 2,3, ст. м. «Левобережная»), где Кинологический Союз Украины традиционно проводит Международные выставки собак всех пород «Киевская Русь», «Хрустальный Кубок Украины» и заключительный «Парад Чемпионов – 2019» (начало в 10.00).

В этом году состоялась главное событие для кинологической общественности Украины, которое укажет направление и темп работы на ближайшее пятилетие для всей отечественной кинологии в целом и КСУ частности, – нам впервые выпала честь проводить Мировое Дог Шоу в столице нашей державы Киеве в 2024 году!

В продолжение качественного роста украинской кинологии для КСУ большим событием стало право проводить квалификацию на знаменитый английский «Крафт» непосредственно на наших выставках.

Более 5 тысяч участников из разных стран мира более 220 пород собак продемонстрируют свои экстерьерные качества в выставочных рингах. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки будут проходить Квалификационные соревнования по Кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и Чемпионат по Обидиенс (послушание) «Хрустальный кубок». Молодые кинологи представлять свои умения на Чемпионате-конкурсе по Юниор-хендлингу. Также посетители смогут узнать о канистерапии для «особых» детей на традиционном Майданчике дружбы, где, кроме показательного урока канистерапии, циркового шоу с усолапохвостыми артистами, для детей будут проводиться встречи с интересными людьми, мастер-классы, часы творчества, фотосессии с четвероногими друзьями, детская дискотека с собаками и множество веселых развлечений. Главный финальный конкурс «Best in Show» и Парад чемпионов, в которых будут участвовать самые достойные братья меньшие, определят сильнейших представителей мирового собачьего бомонда. И второй раз в истории киевских международных дог шоу, и видимо, уже традиционно, будет избираться абсолютный победитель выставочного уикенда среди победителей двух выставок.

Выставочное «меню», как всегда, порадует и гурманов, и широкую аудиторию любителей братьев меньших. Все это создаст приподнятое настроение каждому, кто посетит выставки в предновогоднее время.

Генеральный партнер выставок – компания «Роял Канин Украина». Информационные партнеры – журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза».

Вход для людей с ограниченными возможностями и детей до 7 лет бесплатный.

С наступающими Рождеством Христовым и Новым 2020 годом! И до встречи на главном кинологическом ринге страны!

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Пресс-служба КСУ

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