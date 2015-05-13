«ЦЕНА ЖИЗНИ» проведет акцию протеста с требованием к Президенту Украины обеспечить общественный контроль над формированием тарифов на услуги ЖКХ

Ряд общественных организаций евроинтеграционного направления, объединенные в общую неполитическую инициативу «ЦЕНА ЖИЗНИ» проведут завтра утром, в 11:00 акцию протеста, которая начнется на площади перед зданием Верховной Рады, после чего митингующие отправятся к стенам Кабмина. Главное требование граждан – создать при Президенте Украины общественную комиссию, которая бы осуществляла общественный контроль над формированием тарифов на услуги ЖКХ по всей Украине.

«Единичным организациям трудно противостоять натиску правительственной пропаганды - любая критика действий кабмина, призывы взять хотя бы некоторые аспекты деятельности правительства под общественный контроль - натыкаются на обвинения в предательстве национальных интересов, активистов травят и навешивают на них ярлыки "агентов КГБ", что отнюдь не побуждает к развитию открытого общества» - заявил активист «ЦЕНЫ ЖИЗНИ» Анатолий Башловка.

Как отмечают эксперты, в частности, общественный деятель, активист ГО «Автомайдан Киев» Дмитрий Карп, правительство сегодня, за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ, пытается переложить на плечи граждан ответственность за многочисленные просчеты Кабмина. Ситуация, которая сложилась вокруг тарифов на услуги ЖКХ требует срочного вмешательства Президента, подчеркивает общественный деятель.

Сейчас свою поддержку инициативе «ЦЕНЫ ЖИЗНИ» о создании общественной комиссии при Президенте Украины с целью аудита и общественного контроля ценообразования на услуги ЖКХ уже выразили такие общественные организации, как жалобе ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в м. Киеве и Киевской области», ОО «Автомайдан Киев», ВОО «Союз защиты предпринимательства и другие.

Напомним, что с 1 апреля вступили в силу новые тарифы на электроэнергию и газ для населения. Стоимость электроэнергии выросла в 3,5 раза - до 122,83 коп / кВт-ч, а минимальный тариф на газ увеличен до 3,6 грн за 1 куб. м.

Накануне общественная Организация «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в м. Киеве и Киевской области» подала иск в Окружной админсуд Киева на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) за незаконности новых тарифов на газ для граждан, утвержденных кабмином.

В начале апреля Окружной админсуд отказал в принятии мер обеспечения иска. Отказывая в слушании дела, суд мотивировал свое решение тем, что истцом не предоставлено доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда правам, свободам и интересам истца.

В ответ общественная организация подала апелляционную жалобу, которая будет рассматриваться судом 14 мая. Впоследствии несколько общественных организаций объединились в общую неполитическую инициативу «ЦЕНА ЖИЗНИ» чтобы поддержать иск и отмену новых тарифов.

Больше информации можно получить на сайте гражданской инициативыhttp://cina.org.ua, на Фейсбук-странице https://www.facebook.com/cina.org.uaили прислав запрос на емейлMaidanpresscenter@gmail.com.