Один из лучших вузов мира – Лондонский Университет Искусств – проведет в Киеве вступительное собеседование и предложит стипендии самым талантливым абитуриентам

Лондонский Университет Искусств – самый крупный ВУЗ в мире, специализирующийся на образовании по творческим и гуманитарным специальностям – всего более 200 дисциплин в рамках бакалаврских и магистерских программ (мода, PR, медиа, дизайн, телевидение, фотография, драма и др.).

Вступительное собеседование является бесплатным. Собеседование проводится на английском языке.

Наиболее талантливые студенты могут претендовать на стипендии – полные или частичные.

Лондонский Университет Искусств также способствует трудоустройству своих выпускников в лучших компаниях.

Регистрация на предварительную консультацию для допуска к вступительному собеседованию:

Тел.: (+38 044) 4960948; (+38 044) 5993180, e-mail: art@donstream.com.ua.

University of the Arts, London – полезные ссылки для абитуриентов из Украины:

http://www.arts.ac.uk/study-at-ual/international/your-country/ukraine

http://www.arts.ac.uk/student-jobs-and-careers

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