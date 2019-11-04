Круглый стол «Для чего Украине блокчейн и легализация криптовалют?»
15:00, 06 ноября 2019Разное
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6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Для чего Украине блокчейн и легализация криптовалют?»
Организатор – Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
- Какие преимущества предоставит Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
- Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
- Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
- Иностранный опыт государственного урегулирования и введения блокчейна и криптовалют.
Участники круглого стола:
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины
- Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины
- Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»
- Александр Момот, основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года
- Вадим Груша, основатель инновационного биткойн кошелька Trustee
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор Интернет-портала LB.ua
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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