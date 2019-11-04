Круглый стол «Для чего Украине блокчейн и легализация криптовалют?»

6 ноября 2019 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Для чего Украине блокчейн и легализация криптовалют?»

Организатор – Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua. Вопросы к обсуждению: Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров. Какие преимущества предоставит Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов? Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег? Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн. Иностранный опыт государственного урегулирования и введения блокчейна и криптовалют. Участники круглого стола: Михаил Федоров , вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины

, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Александр Борняков , заместитель министра цифровой трансформации Украины

, заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Жмеренецкий , председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»

, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Момот , основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года

, основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года Вадим Груша, основатель инновационного биткойн кошелька Trustee Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор Интернет-портала LB.ua Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62. Упоминание в новостях об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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