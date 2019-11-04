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Круглый стол «Для чего Украине блокчейн и легализация криптовалют?»

15:00, 06 ноября 2019
Разное
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Вопросы к обсуждению:

  1. Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
  2. Какие преимущества предоставит Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
  3. Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
  4. Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
  5. Иностранный опыт государственного урегулирования и введения блокчейна и криптовалют.

Участники круглого стола:

  • Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины
  • Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины
  • Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»
  • Александр Момот, основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года
  • Вадим Груша, основатель инновационного биткойн кошелька Trustee

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор Интернет-портала LB.ua

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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