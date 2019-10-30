Круглый стол: "Государственные заимствования: слишком высокая цена для экономики"
31 октября в 14:00 в зале Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ (вул. Липская, 3) состоится общественная дискуссия: «Государственные заимствования: слишком высокая цена для экономики».
Во время круглого стола состоится обсуждение политики правительства, Министерства финансов и Национального банка в сфере управления государственным долгом, заимствования средств в государственный бюджет на внутреннем и внешнем рынках и влияние этой политики на экономику и финансовую систему Украины.
Участники дискуссии:
· Народные депутаты Украины
· представители Офиса Президента
· Министерство финансов
· Национальный банк
· Независимые эксперты
Продолжительность мероприятия: 2 часа.
Приглашаем представителей СМИ.
Аккредитация по телефону: 068 720 30 43
Адрес: вул. Липская, 3.