Круглый стол: "Государственные заимствования: слишком высокая цена для экономики"

31 октября в 14:00 в зале Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ (вул. Липская, 3) состоится общественная дискуссия: «Государственные заимствования: слишком высокая цена для экономики».

Во время круглого стола состоится обсуждение политики правительства, Министерства финансов и Национального банка в сфере управления государственным долгом, заимствования средств в государственный бюджет на внутреннем и внешнем рынках и влияние этой политики на экономику и финансовую систему Украины.

Участники дискуссии:

· Народные депутаты Украины

· представители Офиса Президента

· Министерство финансов

· Национальный банк

· Независимые эксперты

Продолжительность мероприятия: 2 часа.

Приглашаем представителей СМИ.

Аккредитация по телефону: 068 720 30 43

Адрес: вул. Липская, 3.