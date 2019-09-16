Украинцы выйдут на массовый международный марш за климат

20 сентября в Киеве состоится международный марш за климат. Экологические организации и инициативы приглашают украинцев выйти на улицы столицы и своих городов, чтобы защитить свое право на безопасную окружающую среду.

Колонна марша пройдет по центральным улицам столицы: от Михайловской площади через Европейскую и прямо к Офису президента. Старт марша: в 12:00 на Михайловской площади.

Эти протестные акции приурочены к специальному саммиту ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября в Нью-Йорке. На нем лидеры из более сотни стран соберутся, чтобы обсудить национальные взносы каждого государства по сокращению выбросов углекислого газа в международное Парижское соглашение.

В социальных сетях инициаторы марша опубликовали требования к Правительству:

1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.

2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.

3. Энергоэффективность — приоритет № 1! В полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах.

4. Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газов.

5. Зеленому городу — зеленый транспорт! Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах.

6. Нет одноразовому пластику! Запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

Организаторы утверждают, что более чем в 150-ти странах планируются массовые в истории марши против климатического кризиса. По данным геополитической карты на сайте марша, количество зарегистрированных акций достигла более 2500 по всему миру. К ним может присоединиться каждый. Зарегистрироваться на украинский климатический марш можно здесь: bit.ly/climate_strike