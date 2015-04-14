15 апреля в 13-00, Пресс-конференция «Кто стоит за массовым рейдерством в Украине, как сделать прозрачным процесс расследования дел о захвате бизнеса и какие изменения необходимо внести в законодательства для защиты бизнеса».

Участники: Юрий Гарбуз народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва, Роман Семенуха народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва, юристы Сергей Крыжов и Станислав Зубко. Агентство «Интерфакс-Украина»(ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация обязательна по тел. 068-807-00-00 (Алексей Курпас)