Грузовик въехал в группу людей у бочки с квасом

Возле г. Херсон на автодороге Херсон-Николаев водитель грузового автомобиля "VOLVO" (принадлежит фирме "Фалби", г. Киев) не справился с управлением, съехал на обочину и совершил наезд на группу людей, которые находились возле бочки с квасом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, погибли 2 человека, в том числе ребенок (1998 г.р.), и 2 человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

* * * Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 18 человек и 183 - травмировано.